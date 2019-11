Die Attraktivierung des ländlichen Lebensraumes steht im Zentrum vieler Dorferneuerungsprojekte. Insgesamt seien seitens des Landes rund 16 Millionen Euro in die Dorferneuerung investiert, sagte die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Baustein im Kampf gegen Landflucht

Alle bisher eingereichten und umgesetzten Projekte seien wichtig für den Tourismus, aber auch Motivation der Landflucht entgegenzuwirken. Die eingereichten 18 Projekte wurden von einer unabhängigen Fachjury bewertet.

Die Preisträger 2019

Der Dorferneuerungspreis 2019 in der Kategorie 1 ging an Bad Sauerbrunn für einen „Naturnahen Kinderspielplatz“. Der Preis in Kategorie 2 ging an Pöttelsdorf für ein „Gemeindezentrum mit Ordination“. Außerdem gab es einen Preis für die Architekten Kandelsdorfer GmbH für die Umgestaltung des Türkenturms in Pamhagen. Anerkennungspreise gingen an Schattendorf für das „Eltern-Kind-Zentrum“, an Halbturn für den „Um- und Zubau beim Gemeindezentrum“ und die OSG für das Projekt „Burgenlandhof“ in Jennersdorf.