Gleich zu Beginn der ersten der beiden heutigen Landtagssitzungen kam Doskozil in der Fragestunde zu Wort. Bevor er eine Frage von ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz zum Neubau des Krankenhauses Oberwart beantwortet, thematisiert Doskozil seine gesundheitliche Situation nach der zweiten Stimmbandoperation.

Doskozil will Gerüchten vorbeugen

Seine Stimme sei – wie man hören könne – noch mehr oder weniger angeschlagen, so Doskozil. Er habe die ersten 14 Tage nach der Operation keine Stimme gehabt und er werde, um allen Gerüchten vorzubeugen, vor der Budgetrede am Nachmittag seine gesundheitliche Situation offenlegen.

Doskozils Ankündigung:

Er wünsche dem Landeshauptmann auf dem weiteren Genesungsweg alles Gute und verzichte auf alle weiteren Fragen, antwortete ÖVP-Klubobmann Sagartz.

Diskussion über Fragebeantwortung

Weniger harmonisch ging es in der Fragestunde weiter. ÖVP-Abgeordneter Christoph Wolf wollte von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) wissen, ab wann die Wiedereinführung des Handwerkerbonus geplant sei. Man sei in der Finalisierung der Richtlinien und auch in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer, antwortete Dorner. Er bitte um Verständnis, dass man die Details zu einem gegebenen Zeitpunkt präsentieren werde und er daher jetzt keine Antwort geben könne.

„Bei allem Respekt auch gegenüber dem Landtag, wenn wir was fragen, erwarten wir uns schon konkrete Antworten“, konterte Wolf. Er fragte, in welchem Zeitraum der Handwerkerbonus durchgeführt und welches Budget dafür zur Verfügung stehen werde. Nachdem Dorner neuerlich keine konkrete Antwort gab, meldete sich ÖVP-Klubobmann Sagartz zu Wort und meinte, dann brauche man zu keiner einzigen landtagsanhängigen Sache eine Frage stellen, denn dann könne man immer sagen, das sei landtagsanhängig und man könne es noch nicht beantworten. Diese Vorgangsweise könne man als Abgeordneter nicht akzeptieren, so Sagartz.

Auf der Tagesordnung der ersten Landtagssitzung stehen am Donnerstag insgesamt 15 Punkte – danach folgt in der zweiten Sitzung die Budgetrede Doskozils.