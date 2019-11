Religion

Orthodoxes Kloster wird im Frühjahr gebaut

In St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) wird das erste orthodoxe Kloster Österreichs errichtet. Nach jahrelangen Diskussionen nimmt das Projekt Fahrt auf, im Frühjahr ist Baustart. Zuerst soll eine Kirche hochgezogen werden, erst dann das Kloster.