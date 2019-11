Das Unternehmen XXXLutz plant in Zurndorf ein Logistikzentrum auf einer Fläche von 22 Hektar – das entspricht der Größe von rund 31 Fußballfeldern. Das Möbelhaus will 60 Millionen Euro in Zurndorf investieren. Rund 120 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Beschwerde gegen Bewilligung

Doch der Widerstand gegen das Projekt ist groß. Die Umweltschutzorganisation „Alliance for Nature“ erhob gegen die baubehördliche Bewilligung und die gewerbebehördliche Genehmigung des Logistikzentrums Beschwerde. Diese wurde am Mittwoch am Landesverwaltungsgericht Eisenstadt behandelt. Eine Entscheidung ist noch nicht bekannt – sie wird in den kommenden Wochen schriftlich erfolgen. Auch die burgenländischen Grünen sprechen sich gegen den Bau des Logistikzentrums aus und warnen vor der zunehmenden Bodenversiegelung im Bezirk Neusiedl am See.