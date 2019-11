Chronik

Heizwerkbrand wegen technischen Defekts

Ein technischer Defekt am Notantriebsmotor der Querförderanlage hat vor eineinhalb Wochen den Brand im Fernwärme-Heizwerk in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) ausgelöst, berichtete die Polizei am Mittwoch.