Tourismus

Feriensiedlung in Rauchwart wird größer

In Rauchwart (Bezirk Güssing) entsteht über den Winter am Badesee eine Feriensiedlung. Die Nachfrage nach Häusern am See ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden, deshalb stehen jetzt 38 neue Grundstücke zur Verfügung.