Dass die Qualifikation in Eisenstadt ausgetragen wurde, ist Alfred Söls zu verdanken. Er vermietet mit seinem Unternehmen Automaten aller Art, darunter auch solche zum Dartsspielen für die Gastronomie. Darts sei seit Jahrzehnten seine Leidenschaft und deshalb habe er sich bemüht, die Qualifikation ins Burgenland zu holen, so Söls – nicht nur für heuer auch für die nächsten Jahre.

64 Teilnehmer aus neun Ländern spielten heuer um den begehrten WM-Startplatz. Einer davon ist Michael Raztovits aus Oberpullendorf. Vor vier Jahren war er schon einmal bei der WM.

Diesmal schaffte er es nicht, er schied in Eisenstadt in der dritten Runde aus. „Es sind sehr starke Teilnehmer da gewesen und ich bin leider nicht in Topform“, so sein Resümee.

Drei Österreicher bei WM dabei

Den Sieg holte sich der Steirer Zoran Lerchbacher. Er gewann in einem Finale gegen Landsmann Rusty Jake Rodriguez. „Ich habe mir gedacht: ‚Jetzt oder nie, hol‘ dir das Ding.’ Und es ist zum Glück gut gegangen“, so der glückliche Gewinner. Damit werden drei Österreicher bei der WM im Dezember in London starten, darunter auch Superstar Mensur Suljovic, der sich das Turnier in Eisenstadt nicht entgehen ließ und diesem ein hohes Niveau bescheinigte. Veranstalter Alfred Söls freute sich jedenfalls über das gelungene Turnier und will weiter für Darts-Schlagzeilen im Burgenland sorgen.