In Andau gab es heuer mit 127 Sommertagen – also Tage, an denen mehr als 25 Grad gemessen werden – einen neuen Rekord. Die Wettextreme bereiten nicht nur Menschen Probleme, sondern auch die Landwirtschaft ist betroffen. Regionale Starkregenfälle, gefolgt von Trockenheit und wieder Hochwasser führen bereits jetzt zu Millionenschäden. Die heimischen Wälder, die eigentlich vor zu viel CO2 in der Atmosphäre schützen könnten, sind ebenfalls in Gefahr. So wurde etwa zu Beginn des Jahres ein Kiefernsterben im Burgenland registriert – mehr dazu in Waldbesitzer beunruhigt – Kiefern in Gefahr.

ORF

Wissenschaftler orten Klimanotfall

In der Vorwoche veröffentlichten 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern eine gemeinsame Erklärung, in der sie nicht mehr vom Klimawandel, sondern vom Klimanotfall sprechen. Gleichzeitig erklärten aber die USA – wie von Präsident Trump angekündigt – den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. In diesem Abkommen setzten sich fast alle Staaten der Welt das Ziel, durch die Reduktion von Treibhausgasen, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten.

ORF

Derzeit ist genau das Gegenteil der Fall: Weltweit – und auch in Österreich – fällt ein „Klimarekord“ nach dem anderen. Der vergangenen Oktober war der wärmste jemals gemessene Monat weltweit, das Jahr 2018 das wärmste in der Messgeschichte, und die vergangenen sechs Jahre die wärmsten seit es Aufzeichnungen gibt. Auch das heurige Jahr wird sich da einreihen.