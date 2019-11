Frank und Abicht segeln seit 2016 gemeinsam in der 49erFX-Klasse. Nach zwei erfolgreichen Jahren mit dem Höhepunkt Vize-Weltmeistertitel im Jahr 2018 gab es heuer zahlreiche Probleme. Beim zweimonatigen Trainingsaufenthalt im Olympiarevier in Enoshima in Japan kämpften die beiden Seglerinnen vom Union Yachtclub Neusiedlersee vor allem mit ihrem Material. Aufgrund der mangelnden Bootsgeschwindigkeit blieben die beiden hinter ihren Erwartungen zurück.

Damit war für die Seglerinnen klar, dass sie das Boot wechseln mussten, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Noch mit dem alten Material ging es für das Duo im Oktober zu einem Trainingslager in Portugal, um nach einer kurzen Rückkehr in die Heimat sofort nach Neuseeland weiter zu reisen. Dort finden Anfang Dezember die Weltmeisterschaften vor Aukland statt.

Hoffen auf Erfolg mit „Laetitia“

Frank und Abicht wollen die Besonderheiten des WM-Reviers herausfinden. Dazu können sie ein neues Boot verwenden, mit dem sie auch bei der WM starten wollen. Am Montag nahm ihr Coach Luca Bursic die Bootstaufe in Anwesenheit der 49erFX-Kolleginnen vor – unter ihnen auch die Podersdorferin Angelika Kohlendorfer. Das Boot wurde auf den Namen „Laetitia“ getauft und danach erstmals getestet.

In den verbleibenden zwei Wochen bis zum WM-Start gilt es das richtige Setup zu finden. Tanja Frank und Lorena Abicht wollen deshalb möglichst viele Materialtests durchführen, um für die Weltmeisterschaft, die am 3. Dezember beginnt, so gut wie möglich gerüstet zu sein.