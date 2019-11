Burgenlandweit muss NEOS 200 Unterstützungserklärungen sammeln, die Anzahl in den einzelnen Bezirken richtet sich nach der Einwohnerzahl. Auch gelte es noch einige Fragen abzuklären – vor allem finanzieller, aber auch personeller Natur, sagte NEOS-Landessprecher Eduard Posch bei einem Pressegespräch in Eisenstadt. In den vergangenen Wochen begab sich NEOS Burgenland via Zeitungsinserat auf die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl. Zwischen 20 und 30 Interessenten habe es gegeben, so Posch.

Entscheidung soll Ende November fallen

Wenn die Entscheidung für eine Kandidatur fallen sollte, dann werde es nochmals einen Aufruf geben. Danach werden die Bewerber online vorgestellt und dann werde über die Liste entschieden, so Posch. Die Liste könnte Mitte Dezember präsentiert werden. Die Entscheidung über ein tatsächliches Antreten kündigte NEOS für Ende November an. Im Falle eines Antritts sei der Einzug in den Landtag „ganz klar das Ziel“, so Posch. Notwendig wären dafür mindestens vier Prozent der Wählerstimmen. Bei der Wahl 2015 kam NEOS auf 2,3 Prozent.

Posch sieht Schulbusversorgung in Gefahr

Neben der Landtagswahl war die Schulbusversorgung im Burgenland Thema des Pressegesprächs. NEOS sieht diese gefährdet. Die derzeit geltenden Richtlinien seien für die Beförderungsunternehmen nicht kostendeckend, so Posch. Er fordert eine gesetzliche Verankerung auf die Schulbusversorgung im Gelegenheitsverkehr. Auf Bundesebene wird dazu eine parlamentarische Bürgerinitiative eingebracht, im Burgenland wurde eine entsprechende Petition an den Landtag übermittelt.

Das Land Burgenland sieht in Hinblick auf die Finanzierung der Schülertransporte im Gelegenheitsverkehr den Bund gefordert. Man sei sich der Problematik schon seit Längerem bewusst und werde diesbezüglich auch Gespräche mit den Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern führen, hieß es dazu aus dem Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner (SPÖ) als Reaktion auf die Forderung von NEOS.