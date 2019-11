Im Durchschnitt sind 440 Soldaten im Burgenland im Grenzeinsatz. Den größten Anteil stellen zurzeit 210 Grundwehrdiener, gefolgt von Kader- und Milizsoldaten., auch drei Frauen leisten Dienst an der Grenze. Die Zahl der Aufgriffe illegaler Migranten ist im Vergleich zum Vorjahr – entgegen dem Bundestrend – leicht angestiegen. Während im Vorjahr 1.014 Personen illegal ins Burgenland gekommen sind, wurden heuer bereits bis Ende Oktober 1.274 Personen aufgegriffen.

Die meisten Migranten kommen über die Balkanroute und stammen aus Afghanistan und dem Mittleren und Nahen Osten. Der größte Aufgriff heuer erfolgte im Oktober mit 19 Afghanen im Mittelburgenland. „Der Grenzeinsatz ist wichtig, das beweist auch natürlich die Verlängerung der Grenzkontrollen. Man hat auch hier die Wichtigkeit erkannt, um nicht falsche Signale auszusenden“, sagt Helmut Marban von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Kontrollen an 70 Stellen

Kontrolliert wird an mehr als 70 offiziellen Übergängen im Burgenland, an denen das Bundesheer die Polizei unterstützt. Das Militär darf Identitäten übertretender Personen feststellen, aber keine Grenzkontrollen durchführen. „Der Dienst für die Grenze ist zeitlich sehr anspruchsvoll. Die Masse der Soldaten ist bis zu zwölf Stunden an den Postenständen eingesetzt“, so Raimund Wrana, stellvertretender Militärkommandant in Eisenstadt. Zudem gibt es mehr als 100 Beobachtungsstellen im Burgenland, die vom Militär temporär besetzt werden. Die Kosten für den Bundesheer-Assistenzeinsatz betragen heuer bis September bundesweit 19 Millionen Euro.