Steiner: „Stabile Regierung schaffen“

Die ÖVP will in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen eintreten. Das sagte ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz am Montagvormittag in einer Pressekonferenz. ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner sagte in einer ersten Reaktion, dass es „Ziel sei, eine stabile Regierung zu schaffen“.