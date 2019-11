Besonders deutlich zum Ausdruck gebracht werde dies durch „das beeindruckende ehrenamtliche Engagement so vieler Burgenländer im Land und in unseren Gemeinden“, so der Landeshauptmann. Das jüngste Bundesland, das 2021 sein 100 Jahr-Jubiläum feiert, könne stolz auf den Aufstieg zu einer modernen Region mit höchster Lebensqualität sein. Diese Erfolgsstory solle durch „kluges Wachstum“ fortgesetzt werden, so Doskozil in einer Aussendung. „Ich danke allen Burgenländerinnen und Burgenländern, die durch ihr Engagement einen Beitrag zu den Erfolgen im Land und zum Miteinander leisten“, so der Landeshauptmann. Der Landesfeiertag gebe Anlass, „sich die positiven Entwicklungen, die es in vielen Bereichen gibt, bewusst zu machen“.

Gleichzeitig müsse es aber auch Antworten auf die großen Herausforderungen der Gegenwart geben: „Beispiele dafür sind die neuen Wege, die wir im Bereich der Pflege gehen, die eingeleitete Bio-Wende, Verbesserungen in der Bildung und der Gratiskindergarten und nicht zuletzt der Mindestlohn, den wir mit 1. Jänner 2020 umsetzen werden.“ Der Landeshauptmann und Finanzreferent weiter: „Das für 2020 vorgesehene Investitions-Budget wird kluges Wachstum ermöglichen, wobei wir zugleich den Weg des Schuldenabbaus konsequent weiterverfolgen werden“.

Steiner: „Menschen in den Mittelpunkt stellen“

Der burgenländische Landesfeiertag sei ein guter Anlass die Menschen und das Land in den Mittelpunkt zu stellen, sagt ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Es sei wichtig, den Burgenländerinnen und Burgenländern danke zu sagen für die großartigen Leistungen in den Familien, in den Vereinen, in der Wirtschaft oder im Beruf, so Steiner.

Diverse Feierlichkeiten zu Martini

Ämter, Behörden, die Schulen und Banken sind geschlossen. Gefeiert wird mit Kirtagen und Martiniumzügen. Der Festgottesdienst am Montagvormittag im Martinsdom mit Vertretern der Kirchen und der Politik ist für die Diözese Eisenstadt auch der Auftakt für das Jubiläum „60 Jahre Diözese Eisenstadt“. Am Montagnachmittag findet im Haus der Begegnung in Eisenstadt die Festakademie der Diözese statt. Bei der Ehrenzeichen-Verleihung des Landes um 18.00 Uhr im Kulturzentrum in Eisenstadt werden Persönlichkeiten des Landes für besondere Verdienste ausgezeichnet.