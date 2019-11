Nach einer Stimmbandoperation Anfang Oktober – seiner zweiten – hatte sich der SPÖ-Politiker komplett zurückgezogen und geschont. Er sei am Freitag zum ersten Mal wieder im Büro gewesen und habe mit seinem Team die Termine der nächsten Wochen besprochen, so Doskozil. Die letzten Wochen seien nicht einfach für ihn gewesen, aber die vielen Nachrichten und Genesungswünsche der Burgenländerinnen und Burgenländer, die ihn auf den unterschiedlichsten Wegen erreicht haben, hätten ihm enorm Kraft gegeben, wofür er sich bedankte.

Es habe ihm wieder einmal gezeigt, wie großartig das Burgenland sei, wo man füreinander da sei und sich gegenseitig stärke – es mache ihn stolz, diesen Menschen dienen zu können – und das wolle er auch in Zukunft noch lange machen, so der Landeshauptmann.

ORF

Weiters wünschte Doskozil einen schönen Landesfeiertag, der am 11.November gefeiert wird. Der erste Termin den Doskozil wahrnimmt ist auch am Montag die Messe am Landesfeiertag im Martinsdom in Eisenstadt. Dienstagabend lädt Doskozil zum Kulturfest in das Schloss Rotenturm. Am Donnerstag hält er als Finanzreferent die Budgetrede im Landtag. Interviews gibt er vorerst nicht.