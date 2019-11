Chronik

Mehrere Autoeinbrüche mit Störsender

Derzeit unbekannte Täter brachen in den letzten Tagen auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) in dort parkende Autos ein. Sie blockierten die Sperrverrichtung vermutlich mit einem Störsender.