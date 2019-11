Treue Stars, viele Nachwuchskünstler und ein begeistertes Publikum gab es auch heuer bei der 16. Weintritt Licht ins Dunkel-Gala im Schloss Esterhazy. Damit das Leben auch für Menschen in Not etwas lebenswerter wird, stellten sich wieder zahlreiche Stars im Schloss Esterhazy für die gute Sache ins Rampenlicht – unter anderem Heldentenor Andreas Schager, oder Stargeigerin Lidia Baich. Seit Jahren dabei ist auch das vielgebuchte Janoska Ensemble.

Die Familie Weintritt sorgt seit 16 Jahren dafür, dass ordentlich für Licht ins Dunkel gespendet wird. Komponist Ferry Janoska überraschte an diesem Abend auch als Kantor mit dem Kirchenchor aus Deutsch Jahrndorf, der Heimatgemeinde der Famile Weintritt.

Spenden und Autoverlosung

„Es kommt irrsinnig viel zurück. Es ist ein wunderschönes, emotionales Erlebnis, wenn alles gut funktioniert hat – und vor allem, wenn viele Spenden zusammengekommen sind und in weiterer Folge – wenn vielen Leuten geholfen werden kann“, so Werner Weintritt. Auch Tochter Magdalena Weintritt, stand erstmalig auf der Bühne.

Die soziale Ader der Familie kommt nicht von ungefähr. „Ich war mit 14 Jahren Vollwaise und bin bei den Geschwistern aufgewachsen und da habe ich gelernt, dass einer dem anderen helfen muss – und das haben wir auch immer so gemacht“, so Wilhelm Weintritt, Initiator der Weintritt Benefizgala. Bei der Benefizgala gab es auch heuer wieder eine Autoverlosung. Die diesjährige Gewinnerin wurde telefonisch verständigt, denn bei dem Konzertkartenkauf war sie zu spät dran. In den vergangenen 16 Jahren spendete die Familie Weintritt rund 500.000 Euro für Licht ins Dunkel.