In den vergangenen Jahren gab es österreichweit einen kleinen Gründerboom. Seit 2017 ist die Zahl der Unternehmer aber wieder leicht rückläufig. Österreichweit wurden 2018 rund 39.300 Unternehmen gegründet.

Demgegenüber stehen fast 5.000 Unternehmensinsolvenzen. Im Burgenland waren 170 Unternehmen betroffen. Der Anteil der insolventen Jungunternehmer bis vier Jahre nach der Gründung liegt hier etwa im österreichweiten Durchschnitt – bei 34,7 Prozent. An der Spitze liegt die Bundeshauptstadt Wien mit knapp 1.700 Unternehmensinvonsolvenzen.

Mehr Insolvenzen bereits nach einem Jahr

Fast 40 Prozent davon wurden vor vier Jahren oder weniger gegründet – der höchste Wert in ganz Österreich. Den geringsten Anteil gab es in Vorarlberg und in der Steiermark, mit jeweils 29,4 Prozent. Österreichweit gestiegen ist die Anzahl jener Unternehmen, die bereits nach einem Jahr Insolvenz anmelden mussten.

2015 waren das noch 1,5 Prozent, im Vorjahr sind es 2,7 – in Zahlen immerhin 136 Unternehmen österreichweit. Probleme gebe es laut KSV oft bei der Lukrierung von frischem Kapital, da gebe es für die heimischen Unternehmer im internationalen Vergleich noch Aufholbedarf, heißt es.