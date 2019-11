Soziales

Geld für „Krisenpflegeeltern“

Am Freitag haben die für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Landesräte in Eisenstadt eine Konferenz abgehalten. Krisenpflegeeltern, die sehr kurzfristig in Not geratene Kinder aufnehmen und betreuen, bekommen derzeit oft kein Karenzgeld – das soll sich ändern, sich die die Landesreferenten einig.