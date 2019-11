„Ceske Ozveny/Slovenske Ozveny“ wird sechsmal im Jahr gesendet. Die Moderatorinnen Pavlina Woodhams und Yvonne Erdost präsentieren die Sendung von Orten, die mit der tschechischen beziehungsweise slowakischen Volksgruppe verbunden sind. Die Beiträge in den Muttersprachen der Volksgruppen werden in Deutsch untertitelt, um sie auch einem breiten interessierten Publikum zugänglich zu machen. Produziert wird das Magazin von der Volksgruppenredaktion des Landesstudios Burgenland.

„Das Landesstudio Burgenland ist das Kompetenzzentrum für die Volksgruppen in Ost-Österreich. In Eisenstadt werden nicht nur Sendungen für Kroaten, Ungarn und Roma, sondern auch für Tschechen und Slowaken produziert. Diese Programme sind wichtiger Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrages und übernehmen somit eine gesellschaftliche Integrationsfunktion“, so Landesdirektor Werner Herics zum Jubiläum.

Festakt am Samstag

Am Samstag, 9. November 2019, wird das 10-jährige Jubiläum im Rahmen eines Festaktes im RadioKulturhaus in Wien gefeiert, zu dem die beiden Landesdirektoren Brigitte Wolf (Wien) und Werner Herics (Burgenland) einladen. Die Zusammenfassung der Feierlichkeiten sind in einer Sondersendung am Sonntag, 15. Dezember, in ORF 2 Wien zu sehen.