Chronik

83-Jähriger stirbt in brennendem Fahrzeug

Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag in einem Waldstück zwischen Bad Tatzmannsdorf und Stadtschlaining (Bezirk Oberwart) ums Leben gekommen, nachdem sein Wagen in einem Wald in Brand geraten war. Zuvor dürfte sich der Mann am Heimweg vom Einkaufen verirrt haben.