Landeshauptmann und Finanzreferent Hans Peter Doskozil verweist in einer Aussendung darauf, dass es gelungen sei, keine Neuverschuldung einzugehen. „Wir haben mit dem Budget eine Punktlandung hingelegt, ohne eine Neuverschuldung einzugehen. Wir werden alle Investitionsvorhaben – allen voran den Neubau des Krankenhauses Oberwart, das größte Bauvorhaben in der Geschichte des Burgenlandes – wie geplant umsetzen, gleichzeitig aber auch den Weg des Schuldenabbaus konsequent weiterverfolgen", so Doskozil.

Ein beträchtlicher Teil des Geldes werde zudem in die Bereiche Pflege, Bildung, leistbares Wohnen, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und in den Straßenbau fließen. Der 2016 begonnene Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus werde laut Doskozil konsequent fortgesetzt, die Investitionsquote könne auf „auf hohem Niveau“ gehalten werden. Vom Neubau des Spitals in Oberwart erhofft sich Doskozil „starke Impulse“ für die burgenländische Wirtschaft.