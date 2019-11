Es wäre schade, wenn das riesengroße Krankenhaus Oberwart aus den 1970er-Jahren abgerissen wird, so die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Laut Petrik soll ein Partizipationsprozess eingeleitet werden, an dem sich neben der Stadtgemeinde Oberwart und der Krages auch Bürgerinnen und Bürger, Planungsfachleute und Wirtschaftstreibende beteiligen sollen.

ORF

„Es gibt Wirtschaftstreibende, die Industrie und viele Bürgerinnen und Bürger, die Ideen haben, was genau dort am Standort wichtig wäre. Es könnte ein Gebäudekomplex sein, der multimodal genutzt wird – also nicht nur einbahnig in einer Branche, sondern vielschichtig“, so Petrik.

KRAGES offen für konstruktive Vorschläge

In Wien wurde etwa die Nachnutzung des alten AKHs mittels eines Partizipationsprozesses entschieden. Bei der WIBUG gebe es sogar spezielle Förderungen für die Nachnutzung bestehender Gebäude, so Petrik. Laut KRAGES-Pressesprecher Leo Szemeliker sei man in der KRAGES offen für konstruktive Vorschläge. Es sei noch nicht entschieden, was mit dem bestehenden Krankenhaus Oberwart geschehen soll. Bis 2024 haben man dafür Zeit. Jetzt liege die Konzentration aber auf der Ausschreibung des Neubaus. Nächstes Jahr soll der Baustart erfolgen.