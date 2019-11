Religion

Baustart für orthodoxes Kloster fix

Das erste orthodoxe Kloster Österreichs in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) soll nun definitiv errichtet werden, verkündete Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics am Mittwoch in einer Aussendung. Der Baustart soll im Frühjahr 2020 erfolgen.