Der Preis „Austria’s Leading Companies“ (ALC), wird jedes Jahr in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Verliehen wird dieser Preis von der Tageszeitung „Die Presse“, dem Kreditschutzverband von 1870 und dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen PWC. Die Unternehmen, die sich für den Preis bewerben, werden anhand von diversen wirtschaftlichen Kennzahlen bewertet, berücksichtigt werden dabei die vergangenen drei Geschäftsjahre.

Fleiß und Glück

Platz eins in der Kategorie „International tätige Unternehmen“ ging an den Baustoffproduzenten Leier Holding mit Sitz in Horitschon. „Das Erfolgsgeheimnis ist einfach: Wir arbeiten fleißig, ich habe sehr fleißige Mitarbeiter und ein bisschen Glück braucht jeder Unternehmer auch“, so Firmengründer Michael Leier.

In der Kategorie „National tätige Unternehmen“ mit einem Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro holte sich die Energie Burgenland den Sieg. „Wir liegen offenbar mit unserem Handeln, unserem Vorgehen goldrichtig. Es ist zwar auch eine Portion Glück dabei, aber wir arbeiten nachhaltig und das hat auch das Ergebnis gebracht“, sagte Energie-Burgenland-Vorstandsdirektor Alois Ecker zur Auszeichnung.

Sonderpreis für OSG

Bei den Kleinunternehmen mit bis zu zehn Millionen Euro Umsatz ging der Sieg an das technische Büro „Die Haustechniker“ aus Jennersdorf. Zu ihren Kunden zählen unter anderem der Tiergarten Schönbrunn oder das österreichische Parlament. „Uns zeichnet aus, dass wir sehr breit aufgestellt sind“, sagte Haustechniker- Geschäftsführer Werner Kurz.

Der Sonderpreis für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ging an die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Alle Burgenlandsieger nehmen Ende Jänner 2020 am ALC-Bundesfinale in Wien teil.