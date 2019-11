Die Landessicherheitszentrale, die Rettungshundebrigade, die Wasserrettung, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Rote Kreuz, das Bundesheer, die Feuerwehr und die Polizei – aus all diesen Blaulichtorganisationen wurde jeweils ein Preisträger für besondere Leistungen ausgezeichnet. Die Gesamtsiegerin wurde per Abstimmung im Internet gekürt. Die meisten Stimmen erhielt Barbara Tader aus Rechnitz. Sie engagiert sich in ihrer Freizeit beim Roten Kreuz und darf sich nun „Sicherheitsheldin“ nennen.

ORF

„Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Als Vertreterin der Bezirksstelle des Roten Kreuzes freut es mich sehr, dass wir diesen Preis in unserer Bezirksstelle holen haben können. Und ich bin sehr stolz auf das Durchhaltevermögen, all die Leidenschaft, die ich nach all den Jahren noch immer habe“, sagte Tader.

Dank an alle Engagierten

Bei der Preisverleihung hob Landeshauptmann-Stellvertreter und Sicherheitsreferent Johann Tschürtz (FPÖ) die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einsatzorganisationen hervor und betonte einmal mehr, dass das Burgenland das sicherste Bundesland ist. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bedankte sich bei allen, die sich bei den Blaulichtorganisationen engagieren – ob haupt- oder ehrenamtlich.