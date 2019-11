Wenn Josef Forstner nicht wegen eines Engagements unterwegs ist, dann lebt er mit seiner Frau in Minihof-Liebau. 34 Jahre war er an der Wiener Volksoper, zuerst im Chor, dann als Solosänger. Sein komödiantisches Talent entdeckte Otto Schenk. „Er hat mich gesehen und hat mich geliebt. Ich weiß nicht warum, ich wollte nie komische Sachen spielen, für mich war das ein Albtraum, dass wer über mich lacht“, so Forstner.

ORF

Großes Repertoire

Josef Forstner sang große, lustige Rollen ebenso wie tragisch-komische. Auch im Südburgenland war er musikalisch aktiv – bei Musical Güssing und jOPERA. 2002 erhielt er den Berufstitel Kammersänger. Er trat im Stadttheater Baden, bei den Herbsttagen in Blindenmarkt, in der Sommerarena Baden, beim Lehar Festival Bad Ischl, in Zell an der Pram, bei der Pramtaler Sommeroperette und beim Kufsteiner Operettensommer auf. In der Saison 2018/19 war er an der Oper Graz zu sehen. Tourneen führten ihn unter anderem nach Japan, in die USA, nach Russland, Italien und Spanien.

ORF

Auch sein Sohn Thomas ist musikalisch. Beim Song Contest 1989 erreichte er mit „Nur ein Lied“ den fünften Platz. Mit Schlager fing auch Josef Forstner einst an, sein Talent wurde entdeckt und gefördert. Nach seiner gesanglichen Ausbildung erhielt er 1969 sein erstes Engagement am Linzer Landestheater.

ORF

Neben der Bühne gehört das Suchen von Mineralien und Fossilien zu den Leidenschaften des Kammersängers. In seinem Haus in Minihof-Liebau hat er ein Zimmer, in dem Hunderte Kristalle und Fossilien ausgestellt sind.