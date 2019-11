Der Verein Neustart bietet Lösungen zur Konfliktbewältigung, insbesondere für straffällig gewordene Menschen und Opfer von Straftaten. Der Verein hat haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist auch im Burgenland tätig. Finanziert wird der Verein großteils durch das Justizministerium, aber auch durch Landesgelder.

Breit gefächertes Arbeitsspektrum

Neu ist heuer das Projekt „Dialog statt Hass“. Dabei geht es vor allem um Hassposting in den sozialen Medien im Internet. Die Aufgaben des Vereins sind aber weit vielfältiger. „Wir betreuen zum Beispiel Beschuldigte und Opfer im Bereich des Tatausgleichs, das ist ein Mediationsverfahren – wir haben aber auch die Prozessbegleitung, wo wir Opfer von situativer Gewalt betreuen“, sagte Alexander Grohs vom Verein Neustart.

Ansonsten bietet der Verein auch Leistungen in den Bereichen der Bewährungshilfe, des elektronisch überwachten Hausarrestes, der Haftentlassenenhilfe oder auch der gemeinnützigen Leistung oder Anti-Gewalttrainings, wo man schwerpunktmäßig mit Täterinnen und Tätern arbeiten würde. "Die Fälle, die wir haben, spiegeln das wider, was wir auch in unserer Gesellschaft sehen – eine große Bandbreite. Wir haben vom 14-jährigen Burschen mit Gewaltdelikten bis zu 50-jährigen Personen oder älter wegen Eigentumsdelikten alle möglichen Fälle, die wir betreuen.

Seit Juli dieses Jahres koordiniert der Verein auch österreichweit Anlaufstellen für Opfer von Hasspostings im Internet, auch im Burgenland. Das Programm „Dialog statt Hass“ ist seither als Möglichkeit für die Richterinnen und Richter sowie auch für die Staatsanwaltschaften zur Zuweisung vorhanden. Das Programm ziehe auf Personen ab, die mit Hasspostings im Internet erstmals straffällig geworden sind. Es gehe vor allem darum aufzuklären was recht und was unrecht sei, so Grohs. Vielen Personen sei gar nicht bewusst gewesen, dass sie sich durch solche Postings strafbar machen.

91 Prozent zeigen sich einsichtig

Die meisten Hassposter seien einsichtig gewesen. 91 Prozent der Absolventinnen und Absolventen hätten Einsicht gezeigt, das ihr Verhalten falsch war und sie zukünftig anders agieren werden. Das Ziel sei ja auch nicht, dass sich diese Personen aus Social Media zurückziehen, sondern, dass die Personen lernen sich auf solchen Plattformen zu bewegen, ohne andere zu diskriminieren oder zu beschimpfen, sagte Grohs.