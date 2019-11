Das Gymnasium Güssing ist bekannt für sein duales Ausbildungssystem. Wer will, kann zusätzlich zur Matura noch einen Lehrabschluss machen – etwa in Handwerksberufen wie Tischler, aber auch als Informationstechniker. Wer als solcher dann an die FH wechselt, erspart sich im ersten Studienjahr rund ein Drittel der Lehrveranstaltungen, sie werden angerechnet.

ORF

Mehr Studenten aus dem Burgenland erwünscht

Die FH baut ihr Angebot im Bereich Informationstechnik sukzessive aus. Derzeit sei der siebente Lehrgang in Vorbereitung und zwar „Softwareentwicklung und intelligente Systeme“, so FH-Geschäftsführer Georg Pehm. Dieser Bachelor-Studiengang wird ab nächstem Jahr angeboten. Die Nachfrage nach Informationstechnikern ist groß, die Jobaussichten sind hervorragend. Am Gymnasium Güssing besuchen derzeit 23 Schülerinnen und Schüler den Zweig Informationstechnik. Die Ausbildung dauert vier Jahre. Die FH erhofft sich von der Kooperation mit dem Gymnasium jedenfalls mehr Studentinnen und Studenten aus dem Burgenland.