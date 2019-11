Schon im Vorjahr fand eine derartige Aktion statt. Sie war – mangels Erfahrungswerten – mit 500.000 Euro dotiert. An elf Förderwerber wurden schließlich insgesamt 110.000 Euro ausbezahlt. Wurden vor einem Jahr etwa 30 Kellerstöckl auf private Initiative vermarktet, so sei man derzeit bei rund 100 Stück angelangt, schätzte Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Das sei eine Bilanz, die sich sehen lassen könne. Die Zahl der Nächtigungen in diesem Bereich habe sich von 5.000 auf etwa 10.000 verdoppelt, schätzte Petschnig. Die Erwartungen der beiden Hauptanbieter – Novasol und „Urlaub am Bauernhof“ – seien übertroffen worden.

ORF/Mario Kanitsch

Heuer Fördertopf mit 200.000 Euro

Daher setzt man die Förderaktion heuer fort. Diesmal werden 200.000 Euro bereitgestellt. Investitionsschwerpunkte sollen vor allem auf der generellen Ausstattung und auf den Sanitärräumen der Kellerstöckl liegen. „Wir haben hier eine Investitionsuntergrenze von 10.000 Euro, nach oben hin ist es mit 30.000 Euro gedeckelt und davon gibt es einen Fördersatz von 40 Prozent“, sagte Angelika Schwentenwein von der Wirtschaft Burgenland. Von den förderbaren Kosten könnten 40 Prozent als einmalig nicht rückzahlbarer Zuschuss gefördert werden.

Die Förderaktion richtet sich an Privatanbieter und gewerbliche Beherbergungsbetriebe gleichermaßen. Kriterien, um in den Genuss einer Förderung zu kommen, sind unter anderem die mindestens fünfjährige touristische Nutzung sowie die Möglichkeit, die Kellerstöckln über bestimmte Plattformen online zu buchen. Anträge können ab sofort eingebracht werden. Die Frist läuft bis 14. Februar. Sämtliche Projekte müssen dann pünktlich zum Beginn der neuen Sommersaison Ende Juni 2020 fertiggestellt sein.