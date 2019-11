Sonntagfrüh musste die Feuerwehr noch ein Glutnest löschen, danach wurde „Brand aus“ gegeben. Einige Löschleitungen wurden aber sicherheitshalber noch an Ort und Stelle belassen. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Arbeit der Sachverständigen ist noch nicht abgeschlossen.

Ausmaß des Schadens noch unklar

Unklar sei auch noch, ob und wie schwer das Feuer die Heizkessel, die in einem Raum neben der Lagerhalle stehen, in Mitleidenschaft gezogen habe, sagte der Obmann der Fernwärmegenossenschaft, Hubert Krutzler. Auf den ersten Blick sei die Technik vom Brand her nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Man könne aber Löschwasserschäden vermuten. Das werde man am Montag in Erfahrung bringen, so Krutzler.

Mobile Heizanlage läuft mit Heizöl

Bis auf weiteres versorgt eine mobile Heizanlage, die angemietet wurde, die rund 130 angeschlossenen Haushalte mit Wärme. Sie wurde am frühen Samstagabend in Betrieb genommen. Der Energieträger ist Heizöl. Für die Haushalte werde es aber nicht teurer, diese hätten einen Wärmeliefervertrag mit der Genossenschaft, sagte Krutzler. Mehrkosten trage erst einmal die Genossenschaft, man habe aber eine ausreichende Deckung durch die Versicherung.

Das nasse Hackgut werde man wahrscheinlich entsorgen müssen, so der Fernwärmeobmann. Denn darin seien Eisenteile vom Dachstuhl des abgebrannten Gebäudes. Man müsste das Hackgut genau analysieren, das sei natürlich auch ein Kostenfaktor. Wahrscheinlich werde es günstiger sein, neues Hackgut zu besorgen. Krutzler hofft, dass in etwa einer Woche einer der Biomasse-Heizkessel wieder in Betrieb genommen werden kann.