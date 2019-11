Der studierte Nachrichtentechniker Georg Schweitzer entdeckte seine Liebe zum Wein an der Weinakademie im Jahr 2001. Seither ist er auch Lektor an der Weinakademie Österreich. 2008 machte er sich mit einer eigenen Weinmarketingfirma selbständig. Seit dem Vorjahr ist Schweitzer Export-Manager am Weingut Leo Hillinger in Jois.

Burgenland als Synonym für Qualität

Der designierte Geschäftsführer der Wein Burgenland will die bisherige Strategie seines Vorgängers Christian Zechmeister fortführen – mehr dazu auch in Neuer Geschäftsführer bei Wein Burgenland. Ziel ist es, die Dachmarke Burgenland weiter auszubauen: „Damit die Leute ein Verständnis haben und wissen, wenn Burgenland drauf steht, ist Qualität drinnen“, so Schweitzer.

Gelingen soll das etwa mit spezialisierten Weinpräsentationen im In- und im Ausland. Auch auf der Homepage wolle man mehr Informationen zur Verfügung stellen, so Schweitzer. Denn je mehr die Leute über die Marke Burgenland wüssten, desto mehr Vertrauen hätten sie dazu und desto lieber würden sie auch kaufen.

Noch viel Luft nach oben beim Export

Lediglich 191 der insgesamt 3.300 burgenländischen Weinbaubetriebe verkauften ihren Wein ins Ausland, sagte Schweitzer. Im Export sieht er noch reichlich Luft nach oben. Natürlich könne nicht jeder Betrieb exportieren und auch diese Betriebe müssten unterstützt werden, doch vom Marktpotenzial her, sehe er eindeutig noch einen Handlungsbedarf und sehr schönen Spielraum für den burgenländischen Wein, speziell für autochthone Rebsorte, so Schweitzer.

Eine der größten Herausforderungen sei die Klimaveränderung, meinte Schweitzer sicher. Er vertraue aber auf das gute Ausbildungsniveau der heimischen Winzer und gehe auch davon aus, dass die Betriebe mit dieser Veränderung sehr gut zurechtkommen würden. Schweitzers Vorgänger Zechmeister wechselt als Prokurist zur Österreich Wein Marketing – mehr dazu in Zechmeister wechselt zur ÖWM.