Der Landessicherheitsrat tagt zweimal im Jahr, diskutiert und gibt Empfehlungen ab. Dass heuer schon 29 Verkehrstote gezählt wurden, war Gegenstand einer Analyse der Landesverkehrsabteilung. Zum Vergleich: 2018 gab es 13 Verkehrstote. Die Verkehrspolizei könne nicht mehr tun, als die Kontrollen ständig zu optimieren, sagte Andreas Stipsits von der Landesverkehrsabteilung.

Stipsits: Strategien fortsetzen

Man wolle die Strategien, die man in den vergangenen Jahren gesetzt habe, fortsetzen, so Stipsits. Er nannte die Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen, die Überwachung des Schwerverkehrs und den Kampf gegen Unachtsamkeit im Straßenverkehr. Man wolle auch die Motorradstrecken weiterhin so wie in den letzten Jahren überwachen.

Tschürtz: Verkehrsfluss bei Baustellen beschleunigen

Der für Sicherheit zuständige Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) will den Verkehrsfluss in Baustellenbereichen beschleunigen. Tempolimits an Wochenenden, an denen dort nicht gearbeitet werde, seien zu vermeiden. Eine 30-km/h-Beschränkung, obwohl die Baustelle schon fertig sei, sei nicht notwendig. Darauf werde man jetzt intensiv achten, so Tschürtz.

Gasser fordert mehr Geld für Bundesheer

Mehr Geld fordert Burgenlands Militärkommandant Gernot Gasser. Es fehle an allen Ecken und Enden. Ein Erhalt seriös effektiver Streitkräfte sei unterm Strich bei diesen gesetzlichen und budgetären Rahmenbedingungen nicht möglich. Die Bevölkerung könne sich auf das Bundesheer verlassen – wie lange noch, sei offen, sagte der Militärkommandant.

SPÖ befürwortet S4-Ausbau

Es müsse alles unternommen werden muss, um die Sicherheit auf Burgenlands Straßen zu erhöhen, sagt dazu SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung. Die Zahl der Verkehrstoten sei alarmierend und bestärke die SPÖ in der verkehrspolitischen Ausrichtung bezüglich der S4. „Die SPÖ Burgenland steht zu 100 Prozent hinter dem Sicherheitsausbau auf der S4“, so Fürst. Auf der S4 zwischen dem Knoten Mattersburg und dem Knoten Wiener Neustadt wird unter anderem eine bauliche Mitteltrennung errichtet sowie die Fahrbahn verbreitert.