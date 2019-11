Man sieht den Goldschakal zwar selten, aber dennoch hat er mittlerweile sein Revier auch im Burgenland. Da immer mehr Tiere von Ungarn ins Burgenland kommen, wurde der Goldschakal jetzt durch einen Beschluss der Landesregierung zum Abschuss freigegeben.

Ranner: Vorsichtige Bejagung

Man müsse sich jetzt aber keine Sorgen machen, dass der Goldschakal im Burgenland deswegen wieder ausgerottet werde, sagte der Zoologe Andreas Ranner von der Naturschutzabteilung des Landes. Aufgrund der Datenlage habe man schon davon ausgehen können, dass eine vorsichtige Bejagung im Burgenland die Weiterentwicklung des Goldschakals nicht negativ beeinflussen werde. Außerdem werde eine ständige Überwachung des Bestandes durchgeführt.

ORF

Derzeit ist der Bestand laut Ranner gesichert. Der Goldschakal ist ein Allesfresser – er mag Früchte genauso wie Insekten und Vögel. Nimmt die Anzahl der Goldschakale im Burgenland weiter zu, könnte das zu Gefahr für andere Arten werden, sagte Ranner. Dem wolle man mit der Jagdfreigabe vorbeugen. Es sei jetzt zwar keine unmittelbare Gefährdung einer anderen Art durch den Goldschakal zu erwarten, auf der anderen Seite sei aber schon vorstellbar, dass man ähnliche Probleme, wie man sie jetzt schon beim Rotfuchs habe, bekommen könnte, wenn die Verbreitung des Goldschakals weiter zunähme.

Schusszeit von Anfang Oktober bis Mitte März

Dass der Goldschakal so wie in Niederösterreich ganzjährig geschossen werden darf, wollte man im Burgenland nicht. Deswegen wurde die Schusszeit von 1. Oktober bis 15. März festgelegt. Diese liegt außerhalb des Paarungszeitraumes der Goldschakale. In anderen Bundesländern darf der Goldschakal schon länger geschossen werden.