Die erste Alarmierung erfolgte kurz vor 4.00 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Lager der Fernwärmeanlage lichterloh. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Feuerwehren der Umgebung nachalarmiert.

Stundenlanger Einsatz von 150 Feuerwehrleuten

150 Feuerwehrleute der Feuerwehren Oberpullendorf, Ober- und Unterloisdorf, Mannersdorf, Steinberg, Rattersdorf und Liebing waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Mithilfe eines Baggers wurde das Dach des Gebäudes entfernt, um an die Glutnester heranzukommen.

Großeinsatz für Feuerwehrleute Die Löscharbeiten der Feuerwehren werden voraussichtlich bis Samstagabend dauern.

Das Lager mit Hackschnitzeln sei bis auf die Grundmauern abgebrannt, sagte der Einsatzleiter Richard Schrammel, Kommandant der Feuerwehr Oberloisdorf. Der Einsatz dürfte noch mehrere Stunden andauern. Denn in der Halle waren mehrere Tonnen Hackschnitzel gelagert und es besteht die Gefahr, dass Glutnester immer wieder aufflammen. Daher müsste das gesamte Hackgut mit dem Bagger herausgebracht und abgelöscht werden, so Schrammel. Das werde sicher den ganzen Tag in Anspruch nehmen.

Heizung für Haushalte gesichert

Die Fernwärmeanlage Oberloisdorf wurde 1997 errichtet und versorgt rund 130 Gebäude im Ort. Um die Wärmeversorgung der Mitglieder weiter zu gewährleisten, habe man eine mobile Heizzentrale angefordert, sagte der Obmann des Heizwerks Oberloisdorf, Hubert Krutzler. Ab dem Nachmittag sollte der Heizbetrieb wieder funktionieren.

Über die Brandursache könne derzeit nur spekuliert werden, die Brandermittler hätten bisher ihre Arbeit noch nicht aufnehmen können, sagte Krutzler Samstagmittag.