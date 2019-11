Der Abend verlief ganz im Sinne von Hubert Hutfless: Es war eine Buchpräsentation voller Musik vermischt mit seinen skurrilen Schneider Geschichten. Es sind 145 Erzählungen, ausgestattet mit feinen Pointen, die den Abend füllten und das Gedenken an Hubert Hutfless untermalten.

Ein Buch zum Abschied Präsentation des letzten Werks von Hubert Hutfless

Die Gäste liebten seinen Humor und seine gesunde Portion an Selbstironie. Hubert Hutfless war dem Publikum als Lyriker sehr bekannt. Mit den Schneider-Texten näherte er sich langsam – wie er es selbst nannte – echter Literatur an. So entstand ein einzigartiges literarisches Gesamtwerk.