Chronik

Stegersbach: Brand in Einfamilienhaus

Im Stegersbacher Ortsteil Gmoos (Bezirk Güssing) ist in der Nacht auf Freitag in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die drei Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ein Hund konnte nur mehr tot geborgen werden.