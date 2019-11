Federführend bei der Durchführung des Projekts war der Verein „Region Neusiedlersee hilft“ und die Integrationswerkstatt. Sie ist alle 14 Tage auch der Treffpunkt, wenn es darum geht, neue Themen für die Zeitung „viel-stimmig“ zu erarbeiten. Diese im Rahmen einer Schreibwerkstatt entstandene Zeitung soll künftig viermal im Jahr erscheinen, sagt Sonja Scherzer vom Verein „Region Neusiedlersee hilft“.

„Wir haben uns gedacht, nachdem viele der Menschen, die jetzt hier leben, schon längere Zeit hier leben und im Asylverfahren sind, sehr oft schon Deutschkurse abgeschlossen haben, Pflichtschulkurse abgeschlossen haben – was machen die jetzt? Sie sind noch im Verfahren, sie dürfen nicht arbeiten. Ein logischer Schritt vom Deutschkurs und dem Pflichtschulabschlusskurs ist einfach weiterzumachen mit der Sprache“, so Scherzer.

Asylsuchende erzählen ihre Geschichte selbst

Das Ziel von „viel-stimmig“ ist es Asylsuchende Menschen selbst zu Wort kommen lassen, um ihre Geschichten selbst zu erzählen. Vieles wurde oft über sie geschrieben, nun haben sie die Chance selbst eine Stimme zu bekommen. Die Themenbereiche sind vielfältig. Von der Integration durch Sport bis zu Artikeln über die Menschenrechte.

„Wir sind alle Menschen“ Haidar Alanbare und Adela Kaderpur schreiben für die Zeitung „viel-stimmig“. Sie erzählen von einigen Themen, die sie bisher bearbeitet haben und die sie beschäftigten.

Positives Feedback

Das Feedback zu den Artikeln sei durchwegs positiv, dies animiere die jungen Journalistinnen und Journalisten weiterzumachen und bestätige sie darin, dass sie mit ihrer Arbeit etwas verändern können, sagen die Organisatoren und auch die Teilnehmer des Projekts.

Für ihre Mitarbeit erhalten die Redakteurinnen und Redakteure ein Zertifikat, das als Integrationsnachweis im Asylverfahren dient. Die Zeitung „viel-stimmig“ ist gratis und liegt in Bezirksämtern und bei Ärzten im Bezirk Neusiedl am See auf. Finanziert wird das Projekt vom Land Burgenland und vom Verein „Region Neusiedlersee hilft“.