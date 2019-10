Chronik

Letzte Ruhe nach 500 Jahren

Eine Bestattung der besonderen Art hat am Mittwochvormittag in Frauenkirchen stattgefunden: 25 Skelette von Menschen, die vor mehr als 500 Jahren in Frauenkirchen gelebt hatten, erhielten in der Gruft der Basilika ihre letzte Ruhestätte.