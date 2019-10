Vom Halloween-Boom profitieren gleich mehrere Branchen. Allen voran der Lebensmittelhandel. Viele kaufen Getränke für Partys und Süßigkeiten. Acht von zehn Konsumenten geben zu Halloween Geld für Naschereien aus. Sehr gefragt sind auch Verkleidungen, Masken und Schminkutensilien. Österreichweit werden für Halloween heuer rund 50 Millionen Euro ausgegeben.

ORF

Konsumenten investieren im Schnitt 21 Euro

Durchschnittlich gebe jeder Konsument für diesen Bereich 21 Euro aus, sagte Andrea Gottweis, die Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Burgenland. Das sei um mehr als zehn Prozent mehr als im vorigen Jahr ausgegeben worden sei. In diesem Bereich verzeichne man also steigende Umsätze und vor allem auch in ländlichen Regionen gewinne dieser Anlass an Bedeutung.

Auch Kürbis sehr beliebt

Laut Wirtschaftskammer hat Halloween bei Kindern, Jugendlichen und Familien den größten Stellenwert. Hoch im Kurs steht nach wie vor der Kürbis. Laut einer Studie des Marktforschungsinstitutes MAKAM kaufen 15 Prozent der Konsumenten einen Kürbis zum Schnitzen – und zwar, wie auch die anderen Halloween-Artikel, fast ausschließlich im stationären Handel, also nicht online.