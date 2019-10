Nur im äußersten Fall – etwa bei einer Chemotherapiebehandlung – könnte der in Forchtenstein gefundene Keim schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Konkret handelt es sich dabei um eine „Pseudomonas aeruginosa“-Bakterie mit 51 Resistenz-Genen. Der Keim besitzt die Fähigkeit, Antibiotika aus dem Zellinneren hinauszubefördern. Anders gesagt, der Keim verhindert, dass ein Antibiotikum Bakterien im Körper abtötet. Derartige Keime treten besonders häufig in Krankenhäusern auf.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer Infektion beim Baden kommt, ist aus meiner Sicht vernachlässigbar. Es geht um alte Menschen mit offenen Hautstellen, es geht um Patienten, die unter Krebstherapie immunsupprimiert sind – die sollten nach unserer Empfehlung natürliche Badegewässer meiden“, sagte der Humanmediziner Franz Allerberger von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

See wird jährlich entleert und frisch gefüllt

Der Fäkalkeim, so Allerberger, könnte über das Regenwasser in den Stausee gelangt oder durch Wasservögel übertragen worden sein. Die Probe stammt aus dem Sommer 2017. Nachdem der Stausee Forchtenstein jedes Jahr entleert und frisch gefüllt wird, kann man davon ausgehen, dass sich der Keim nicht mehr darin befindet.

Auf die Frage, warum die Untersuchung erst im Jahr 2019 veröffentlicht werde, erklärte die AGES, dass die Bestimmung der Bakterien mehr als ein Jahr dauere. Der Aufwand in der Restistenzgenanalyse sei sehr groß. Jährlich werden in Österreich 70 Tonnen Antibiotika in der Humanmedizin eingesetzt und 50 Tonnen in der tierischen Lebensmittelproduktion.