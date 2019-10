Bereits Ende des Vorjahres wurde überprüft, ob die Dächer der landesnahen Unternehmen für Photovoltaik-Anlagen geeignet sind. Auf insgesamt 18.000 Quadratmetern Dachfläche sollen Photovoltaikanlagen installiert werden, etwa auf Bezirkshauptmannschaften oder Straßenmeistereien. Sie sei überzeugt, dass Klimaneutralität auch in der Verwaltung erreicht werden könne, sagte Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Damit könne der Klimaschutz mit diesen Maßnahmen, die man in den nächsten Jahren setzen werde, sicherlich auch noch einen Turbo erreichen.

Landesholding: Mehr E-Autos im Fuhrpark

Die burgenländische Landesholding möchte beim Erreichen der Klimaziele des Landes mithelfen: Man setzt dabei auf die Gewinnung von Ökostrom, auf höhere Sparsamkeit und Effizienz – sowie auf E-Mobilität. Der eigene Fuhrpark soll schrittweise mit E-Autos aufgerüstet werden. Man wolle in den nächsten Jahren erreichen, dass mehr als 50 Prozent des Fuhrparks auf E-Mobilität umgestellt würden, sagte Geschäftsführer Hans Peter Rucker. Dafür arbeite man gerade die Fuhrparkrichtlinien aus.

Gerbavsits: Vorhandene Ressourcen nutzen

Auch die Energie Burgenland kündigte bereits an, in Zukunft verstärkt auf Photovoltaik zu setzen. Man müsse die vorhandenen Ressourcen auch nutzen, sagte Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits. Das Burgenland sei das sonnenreichste Land in Österreich. Ziel der Energie Burgenland ist es, die Photovoltaik-Produktion bis 2025 zu verzehnfachen. Mindestens 36 Millionen Euro möchte die Energie Burgenland dafür in die Hand nehmen.