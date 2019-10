Er werde in vielen Gemeinden auf die Entscheidung der türkis-blauen Bundesregierung angesprochen, sagte Chalupka im Gespräch mit Moderatorin Sylvia Scherleitner. Die evangelischen Christen seien mit der jetzigen Lösung gar nicht zufrieden. Daher werde auf zweifache Weise dagegen angekämpft, sagte Chalupka.

ORF/Andreas Herbst

Er verwies einerseits auf die Klage gegen die aktuelle Regelung beim Verfassungsgerichtshof – mehr dazu in Karfreitagsregelung: Kirchen klagen. „Und das andere ist, dass wir natürlich mit den politischen Parteien hier Gespräche aufnehmen, weil ich denke, es haben auch schon alle Parteien erkannt, dass diese Lösung – die man vermeintlich gefunden hat – keine ist und dass hier etwas getan werden muss“.

„Es wird keine Ruhe einkehren“

Er glaube nicht, dass in dieser Causa ohne Neuregelung Ruhe einkehren werde, so Chalupka. „Weil das so ein tiefer, wunder Punkt ist. Wobei uns wichtig ist: Es ist den Evangelischen nie darum gegangen einen zusätzlichen Feiertag zu haben, sondern den Karfreitag feiern zu können. Deshalb wäre unser größter Wunsch auch, dass er für alle ein freier Tag ist, weil er ja auch für die katholischen Christinnen und Christen gemeinsam mit dem Ostersonntag der höchste Feiertag ist“, so Chalupka.