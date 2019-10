Bevor Häuser und Grundstücke gekauft oder verkauft werden, sind Gespräche mit Immobilienexperten empfehlenswert. Besonders wichtig sind Beratungsgespräche, wenn es ums Vererben oder Übertragen von Vermögen geht, sagte der Präsident der Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland Michael Lunzer.

„Es haben nicht die Notare die Werbung notwendig, aber Immobilien in Verbindung mit Wohnen, oder mit Landwirtschaft sind ein ganz wichtiges Thema. Es ist uns ein Anliegen auch als Notariatskammer darauf hinzuweisen, welche Bedeutung der richtige Umgang mit Immobilien hat“, so Lunzer.

Kostenlose Beratung

In persönlichen kostenlosen Einzelgesprächen versuchten die Notare im Weinwerk in Neusiedl am See an Ort und Stelle konkrete Antworten zu geben. Zum Beispiel: wann ist der ideale Zeitpunkt für ein Testament oder die Übergabe von Immobilien.

„Also mit 50 ist für eine Übergabe schon etwas früh, ein Testament kann man immer machen, weil ein Auto kann mich überfahren, ich brauch gar keine schwere Krankheit haben. Um den Familienfrieden zu sichern, wäre es schon gut vorzusorgen“, sagte die Notarsubstitutin Sabine Preschitz aus Neusiedl am See.

ORF

Familienfrieden wahren

Wichtig sei immer das persönliche Gespräch, betonten die Notare, vor allem geplante Übergaben oder Testamente sollten mit den Erben besprochen werden, so Lunzer.

„Ich bin selber Vater von drei Kindern und bin der Meinung, es ist unsere Verantwortung als Eltern so zu übergeben und so zu handeln, dass die Geschwister auch in Zukunft noch gut Geschwister sein können – und sich nicht nach dem Tod der Eltern über das Aufteilen, oder über das Bevorzugen oder Benachteiligung, die sie spüren, in Streit kommen“, sagte Lunzer. Derzeit gibt es im Burgenland 17 Notare, eine Notarin und 14 Notariatsanwärter und Notariatsanwärterinnen.