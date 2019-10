Kandidiert hatte der Siegendorfer nicht im Burgenland, sondern in Wien und auf der Bundesliste. Reimon war zuvor EU-Abgeordneter und davor Landtagsabgeordneter. Noch nie sei eine politische Partei aus dem Nationalrat ausgeschieden und wieder zurückgekommen, betonte Reimon am Dienstag und ist stolz darauf, dass die Grünen das geschafft haben. Eine Koalition mit der ÖVP komme für ihn dann infrage, wenn der Klimaschutz dabei im Vordergrund stehe.

„Intensiv und ehrlich verhandeln“

„Ich bin der Meinung, wir müssen intensiv und ehrlich verhandeln. Das Klimaproblem wartet nicht, genauso wenig wie andere Probleme, also müssen wir da ein konsequentes Programm verlangen und schauen, wie wir es durchkriegen. Da gibt es nur 200 Prozent Unterstützung. Wenn man da jetzt nicht ernsthaft reingehen würde, braucht man keine Politik machen“, so Reimon.

Reimon will im Parlament auch dafür sorgen, dass österreichische Interessen in der Europäischen Union beachtet werden: Stichwort Sozialdumping im Burgenland. „Jeder einzelne burgenländische Baubetrieb weiß, was es bedeutet, die ganze Zeit in diesem Konkurrenzverhältnis zu stehen. Man kann jetzt aber nicht bei uns anfangen, Sozial- und Arbeitsrecht nach hinten zu schrauben, dass es in Ungarn auch so billig geht. Der Anspruch der Europäischen Union muss sein, dass die Ungarn ihre Standards heben – und nicht, dass wir unsere runterschrauben“, so Reimon. Auch in Flüchtlings- und Migrationsfragen möchte er weiterhin tätig sein.