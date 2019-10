Poiger soll neben seinen Job bei der Europäischen Judo Union – auch auf nationaler Ebene die Geschicke führen. Es ist ein steiniger Pfad, auf dem sich der neu gewählte Judo Präsident – Martin Poiger – bewegt. Unlängst wurde bekannt, dass Österreich die WM 2021 entzogen wird, weil die zweite Rate an den internationalen Verband nicht bezahlt wird.

„Wir müssen als Judoverband zu den neun Millionen Bundesmittel, drei Millionen Eigenmittel aufstellen – das war heuriges Jahr ständig Thema, wie das zu schaffen ist. Mein Vorgänger als Präsident hat unglücklich agiert, hat zum Teil den Vorstand nicht mehr informiert und dadurch dann das Vertrauen verloren. Das Hauptproblem ist, dass wir – ganz nüchtern gesagt – unseren Verpflichtungen im Fördervertrag nicht nachgekommen sind“, so Poiger.

Internationale Erfahrungen und Netzwerk

Die Turbulenzen rund um die WM sind auch der Grund, warum Martin Poiger den langjährigen Präsidenten Hans-Paul Kucera an der Verbandsspitze ablöst. Der Oberwarter leitet seit fünf Jahren das Büro der europäischen Judo-Union mit Sitz in Wien. „Ich glaube, ich bin deshalb auch als Präsident ins Spiel gekommen, weil ich hier internationale Erfahrungen und das Netzwerk habe. Das ist mein Hauptjob, der ist auch vom Sportministerium gefördert – wofür ich sehr dankbar bin – das ist auch bis 2021 abgesichert. Die Funktion als Präsident ist ehrenamtlich“, so Poiger.

Ein Burgenländer soll es also richten und das Vertrauen zum internationalen Verband wiederherstellen. Eine tragende Rolle spielt Poiger auch in der burgenländischen Szene: er ist jahrelang in der Bundesliga beim SAK Salzburg aktiv und leistet eine prägende Aufbauarbeit beim Judo-Klub in Pinkafeld. Diese sportliche Leidenschaft teilt Poiger mit seinem Bruder Roland – gemeinsam organisieren die beiden Jahr für Jahr das European Open in Oberwart.

Liebe zum Judosport

„Für meinen Bruder Roland und mich haben das unsere Eltern vorgeschlagen. Wir haben nur ein Jahr Altersunterschied und wir haben damals im Volksschulalter beim Professor Karner begonnen. Wir sind immer dabei geblieben und haben eine sehr tiefe Liebe zu diesem Sport entwickelt“, so Poiger. Vom einstigen Bundesliga-Judoka zum neuen Kopf des österreichischen Verbandes – auf den Präsidenten Martin Poiger wartet bereits in den ersten Tagen eine Menge Arbeit.