In einem Brief an die Führung und Belegschaft des Krankenhauses erklärt Doskozil, dass das Land nicht bereit sei, den Millionenforderungen des Spitals voll nachzukommen, solange das Land keinen Einblick in die Bücher der Spitalsapotheke bekommt. Das Land vermutet, dass vom Krankenhaus Medikamente zu weit überhöhten Preisen eingekauft werden und damit der Steuerzahler geschädigt wird – mehr dazu in KH droht Land mit Klage.

Abdeckung des Betriebsabgangs

Bei den angesprochenen Millionenforderungen der Barmherzigen Brüder geht es um die Abdeckung der Betriebsabgänge durch das Land. Im Jahr 2008 erkannte das Land Burgenland dem Konvent der Barmherzigen Brüder in einem Kooperationsvertrag eine 100-prozentige Abdeckung ihres Abgangs im Krankenhaus Eisenstadt zu.

Land stellt 21 Millionen Euro außer Streit

Die Forderung des Krankenhauses bezieht sich auf die Jahre 2015 bis 2018. Aus Sicht des Landes geht es derzeit nur um die Jahre 2015 bis 2017, da 2018 noch nicht abgerechnet sei. Das Land stellt die Summe 21 Millionen Euro an Forderungen außer Streit. Für die Zeitspanne 2015 bis 2017 habe man daher bereits sechs Millionen Euro überwiesen. Bis Jahresende sollen weitere acht Millionen folgen und bis 31. März 2020 soll der Rest dieser 21 Millionen Euro folgen, heißt es im Brief des Landeshauptmannes.

Vergleichsgespräch gescheitert

Ein Vergleichsgespräch in der vergangenen Woche, in dem es um den Rest der von den Barmherzigen Brüdern geforderten Summe gehen sollte, sei gescheitert. Der Anwalt des Ordens habe bei diesem Gespräch mitgeteilt, dass eine außergerichtliche Einigung abgelehnt und das Krankenhaus klagen werde.

Das Land fordert hingegen eine Offenlegung der Bücher der aus dem Krankenhaus Eisenstadt ausgegliederten Apotheke. „Die außer Streit stehenden Betriebsabgänge sind zu bezahlen. Die in der Sonderprüfung festgestellten als möglicherweise zu hoch ausgewiesenen Medikamentenkosten wird das Land Burgenland bis zur vollständigen Klärung der Sachlage einbehalten“, heißt es in dem Brief des Landeshauptmanns.

Doskozil verweist auf Gesundheit

Doskozil schreibt außerdem, dass er alle Dinge, die in dem Brief aufgelistet sind, gerne in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt hätte, verweist aber auf seine Gesundheit. Er befindet sich nach seiner Stimmband-Operation noch in der Erholungsphase.