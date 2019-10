Monika Fiala hat nach einer Gastronomieausbildung in Wien Betriebswirtschaft studiert. Sie arbeitete unter anderem im Weinmarketing und für einen großen Getränkekonzern, bevor ihr 2017 die Geschäftsführung bei Waldquelle angeboten wurde.

„Die Entscheidung ist mir eigentlich sehr leicht gefallen, weil ich sehr gerne im Bereich Getränke arbeite und hier schon sehr viel Erfahrung gesammelt habe, nachdem ich 15 Jahre in einem großen Konzern war. Waldquelle war schon immer für mich eine faszinierende Marke, weil sie sich mit sehr viel Effizienz und Energie in Österreich hochgearbeitet hat“, Fiala.

Waldquelle an die Spitze bringen

Fiala ist auf einem Biobauernhof mit Kühen und Milchwirtschaft in Murau (Steiermark) aufgewachsen. Getränke hätten sie immer schon interessiert, nach der Milch sei es der Wein gewesen und nun eben das Wasser. Bei Waldquelle änderte Fiala nach ihrer Berufung als Geschäftsführerin einiges.

Ihr Engagement bei Waldquelle sieht sie langfristig. Sie wolle die Firma ganz an die Spitze bringen. „Nummer eins wäre eine große Herausforderung, weil wir sind derzeit vom Volumen her Nummer zwei. Der Markt verändert sich gerade sehr. Es gibt große Dinge, die man in Angriff nehmen muss – das Thema Plastik, die Nachhaltigkeit“, so Fiala.

Ausdauersport und Teamspielerin

Die Managerin pendelt von Wien nach Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf). Die Mutter von zwölfjährigen Zwillingen hält sich mit Ausdauersport fit. „Ich bin eine Bergläuferin. Ich schwimme sehr viel, mountainbike – wo wir sehr viel auch schon als Familie unternehmen. Gut essen und trinken ist noch immer ein Teil, der mir sehr wichtig ist – damit verbringen wir viel Zeit, ich koche sehr viel, auch mein Mann kocht sehr viel“, so Fiala.

Im Sport ist sie Einzelkämpferin. Waldquelle führt sie als Teamspielerin, sagte Monika Fiala, Managerin des Jahres.