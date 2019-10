Die gezielte Verbesserung der Lebensqualität und nachhaltige Zukunftsgestaltung – das sind die wichtigsten Ziele des Vereins „Unser Dorf – Zukunft Burgenland“. Die burgenländischen Gemeinden werden vom Verein dabei unterstützt sich weiterzuentwickeln.

Anliegen der Jugendlichen wichtig

Vor allem die Anliegen der Jugendlichen werden dabei berücksichtigt, erzählte Marlene Hrabenek-Bunyai, Geschäftsführerin des Vereins: "Wir haben in den letzten Jahren einen sehr großen Schwerpunkt auf die Jugend gehabt und auf die Kinder. Das heißt, der Verein „Unser Dorf" schenkt denen Gehör oder gibt denen ein Sprachwerkzeug in die Hand, die ohne uns vielleicht keines hätten.“

ORF

„Eigene Ideen der Dorfbewohner gerne gesehen“

Das Referat Dorfentwicklung des Landes arbeitet eng mit „Unser Dorf“ zusammen. Eigene Ideen der Ortsbewohner seien auch hier gern gesehen, sagte Wolfgang Wallner, Leiter des Referats: „Die wichtigsten Beteiligten bei den Entwicklungsprojekten sind eben die Bewohnerinnen und Bewohner in den Dörfern, die Ideen, Vorschläge und Bedürfnisse haben, und in einem gemeinsamen oder auch mehreren gemeinsamen Prozessen gute Lösungen suchen und auch gefunden haben.“

Naturschutzprojekt „Bee fit“ geplant

Die Projekte reichen von der Gestaltung von öffentlichen Plätzen bis hin zu Mobilitätsprojekten. Das nächste große Vorhaben ist das Naturschutzprojekt „Bee fit“, so Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Dass wir auch hier Bewusstsein schaffen, dass man auch abseits von den klassischen Schutzgebieten, wie einem Nationalpark, einem Naturpark, Naturschutz betreiben kann. Dass man so gut wie in jeder Gemeinde, auch vor der eigenen Haustüre, bestimmte Maßnahmen setzen kann.“

In den vergangenen 30 Jahren haben das Land Burgenland und die EU knapp 30 Millionen Euro in die burgenländischen Gemeinden investiert.