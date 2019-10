Verkehr

Neue Autobahnmeisterei eröffnet

In Bruck an der Leitha (Niederösterreich) hat die ASFINAG eine neue Autobahnmeisterei eröffnet. Die Meistereien in Parndorf und Schwechat wurden dafür geschlossen, deren Mitarbeiter übersiedelten alle nach Bruck. Von dort aus werden nun die 82 Autobahnkilometer der A4, ab der Landesgrenze Wien/Niederösterreich, sowie der A6 betreut.