Die drei Finalisten spielten am Sonntag, dem 27. Oktober, in einem Live-Frühschoppen aus dem ORF Landesstudio in Eisenstadt um den Sieg. Eine fachkundige Jury bewertete die drei Titel und entschied, wer den Hauptpreis – einen Frühschoppen von Radio Burgenland – gewinnt. Am meisten überzeugten die Jury die Piccolinis aus Apetlon mit ihrem Titel „Biene Maja“ von Karel Gott.

Piccolinis gewinnen „Hits in Blech Junior"

Freude bei Siegern groß

„Es ist sehr cool, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr angestrengt“, so die jungen Musikerinnen und Musiker. „In Apetlon ist es ja bekannt, dass die Apetloner jeden Sieg mit Vollgas feiern, und wir freuen uns alle und schauen wie es jetzt weitergeht“, so Michael Michits aus Apetlon.

„Ich freue mich mit den Piccolinis über diesen riesen Erfolg, über den ersten Platz. Die Freude ist deshalb auch so riesengroß, weil es ein Beweis ist für unsere Jugendarbeit im Musikverein, in der Musikschule und das ist schön“, freute sich Kapellmeister Josef Pitzl.

Insgesamt 15 Kandidaten

Im Zuge von „Hits in Blech Junior“ suchte Radio Burgenland wieder die besten Blasmusiker. Junge Musikerinnen und Musiker aus Formationen der Musikschulen und Blaskapellen waren eingeladen, ein Lied aus dem Repertoire von Radio Burgenland in Blech zu präsentieren. Per Online-Voting konnte über die 15 Kandidaten abgestimmt werden.